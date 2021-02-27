В результате взрыва кислородного баллона в больнице в Черновцах погиб человек

Еще один человек травмирован.

В городской больнице в Черновцах взорвался кислородный баллон, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"27 февраля в 13:15 в г. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб 1 человек, а также 1 человек пострадал", - говорится в сообщении.

Из больницы эвакуированы 20 человек.

Пожар тушили 20 чрезвычайников. Обстоятельства происшествия уточняются.

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак написала о происшествии в соцсети "Facebook".

"Чрезвычайная ситуация !!!! В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже!", - написала она.