Спасатели просят рыбаков не выходить на лед водоемов из-за оттепели

Спасатели предостерегают граждан от выхода на лед водоемов в связи с повышением температуры и оттепелью.

"Проходят последние зимние дни, а с понедельника в Украину придет календарная весна. Но уже сейчас мы чувствуем температурное потепление, сильные морозы остались позади, а на улице оттепель. В этот период спасатели еще раз обращаются к гражданам с настоятельной просьбой не выходить на лед водоемов. Именно сейчас лед представляет особую опасность!", - говорится в сообщении МВД .

Так, 25 февраля в Службу спасения поступило сообщение о том, что на реке Днепр, в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра, 6 рыбаков находятся на расстоянии 600 метров от берега на льдине, которая откололась.

К месту происшествия оперативно прибыли чрезвычайники. На двух резиновых лодках сотрудники ГСЧС добрались до рыбаков и доставили их к берегу. К счастью, обошлось без жертв.

26 февраля в г. Подольск в Одесской области на расстоянии 10 метров от берега мужчина провалился под лед водоема очистных сооружений. Сотрудники ГСЧС с помощью спасательной веревки достали мужчину на берег и передали медикам.

Фото: ГСЧС

Специалисты Службы спасения в течение недели осуществляли профилактические мероприятия вблизи водоемов, чтобы предупредить возникновение чрезвычайных происшествий с участием граждан, которые, несмотря на погодные условия, проводят досуг на зимних водоемах.

Напомним, в январе во Львовской и Кировоградской областях погибли трое рыбаков, провалившихся под лед.