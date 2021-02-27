С 1 марта Черновицкая область перейдет в "красную зону"

На территории области введут ограничительные меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

С 1 марта Черновицкая область перейдет в "красную зону"
8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения ковида в Черновицкой области будет введен 1 марта.

Такое решение было принято сегодня, 27 февраля, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил Министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности", - написал он в Телеграм.

Напомним, ранее Черновицкая ОГА сообщила о введении локдауна с 27 февраля.

В "красную" зону 26 февраля перешла Ивано-Франковская область.

"Красный" уровень эпидемической опасности устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей:

  • загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65 процентов;
  • количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - меньше 300;
  • количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20 процентов;
  • рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

"Красный" уровень определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения и вводится не ранее, чем через два дня после его опубликования.

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