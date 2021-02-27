Ивано-Франковскую область проверят на наличие "британского" штамма коронавируса

Специалисты Министерства здравоохранения проверят Ивано-Франковскую область на наличие "британского" штамма коронавируса.

Об этом сказал заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в пятницу.

Предварительная проверка, которая проводилась в немецкой клинике "Шарите", никаких новых штаммов в Украине не обнаружила.

"Секвенирование генома коронавируса, который циркулирует на территории Украины, на сегодня не подтвердил наличие британского, южноафриканского или бразильского происхождения мутаций. Это мы получили первые результаты образцов из клиники "Шарите", - рассказал Ляшко.

"На следующей неделе мы ожидаем результаты проведенного внутри страны секвенирования, где будут отобраны образцы от тяжелобольных в Ивано-Франковской области, и будем знать, циркулируют ли у нас новые штаммы, которые приводят к росту коронавирусной болезни", - сказал он.

Напомним, что "британский" штамм коронавируса более заразен. В ВОЗ не исключают, что он может стать основным в Европе.

Министерство здравоохранения считает, что нынешняя вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с иностранных туристов на горнолыжном курорте "Буковель".