Минздрав получил семь сообщений о "неблагоприятных событиях после иммунизации", но все несерьезные

Всего по состоянию на 26 февраля было вакцинировано 1 338 человек.

В Украине с 24 февраля - дня начала кампании по вакцинации от коронавируса - Государственным экспертным центром Минздрава зафиксировано семь "неблагоприятных событий после иммунизации", все несерьезные. Одно из них - в Черниговской области и шесть - в Черкасской.

Всего по состоянию на 26 февраля было вакцинировано 1 338 человек. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Прививки сделали уже в каждой области. Вакцину получили медики, работающие в мобильных бригадах и опорных по коронавирусу больницах. Также начали вакцинировать военных в зоне проведения операции Объединенных сил.

"За сутки 25 февраля 2021 года привиты от COVID-19 1 179 человек. Мужчин за минувшие сутки привито больше, чем женщин: 792 против 387. За предыдущие сутки наибольшее количество привитых - в Черкасской и Тернопольской областях (90 прививок) и в г. Киеве " , - сообщил Ляшко.

Главный санитарный врач также констатировал рост количества случаев заболевания, но подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается и в других странах, в частности, в Чехии и Польше .

"Сегодня можем говорить, что риск роста количества случаев по стране достаточно высок. Наибольший уровень госпитализации (в пересчете на 100 тыс. населения) пока регистрируется в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Настораживает динамика уровня роста госпитализаций в Житомирской, Николаевской областях и в г. Киеве ", - отметил он.

Ляшко объяснил, что сейчас имеет место и прогнозируемое увеличение количества больных, что связано с сезонной циркуляцией гриппоподобных заболеваний.

Если на Черниговщине сохранится тенденция по уровню госпитализации, то завтра инициируют созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для введения на территории области красного уровня эпидемической опасности.

Виктор Ляшко также добавил, что сейчас в Украине не зафиксировано случаев заражения новыми мутациями вируса, происходящими из Великобритании, ЮАР или Бразилии.

Напомним, что экс-руководитель Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко в интервью LB.ua объясняла, что для вакцины и для других препаратов безопасность исследуется все время, даже после регистрации.

"Решение принимается по двум составляющим: показатели эффективности и профиль безопасности. Соотношение польза/риск. Если бы были хорошие показатели эффективности, но большое количество серьезных побочных реакций, никто не выпустил бы препарат на рынок.

Вакцина - это серьезное вмешательство в здоровый организм. В этом году вся моя семья без исключения приняла решение вакцинироваться от гриппа и пневмококка. Я приняла бы решение и о том, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Если бы была проведена регистрация и был бы соответствующий сертификат качества", - отмечала она (интервью было записано в декабре 2020 года).

В январе ВОЗ заявила, что в мире не было зафиксировано ни одной смерти от вакцины от ковида. Побочные эффекты возникали у некоторых людей с аллергией, но симптомы прошли.