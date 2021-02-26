Во Львове задержали восьмерых наркодилеров, которые ежедневно сбывали наркотики и психотропы более чем на 60 тыс. грн

Наркоторговцам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В пятницу, 25 февраля, во Львове во время спецоперации задержали членов преступной банды, которые ежедневно сбывали наркотики и психотропы более чем на 60 тыс. гривен.

Как информирует пресс-служба областной полиции, восемь дилеров распространяли на территории области каннабис, метадон, амфетамин и наркосодержащие таблетки. В результате санкционированных обысков у злоумышленников изъяли запрещенные вещества более чем на 700 тыс. гривен.

"На протяжении десяти месяцев оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Львовской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины документировали деятельность преступной группы. За это время полицейские установили полный круг лиц, причастных к наркобизнесу", - говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что организовал преступную группировку 27-летний житель Львова, который наладил контактную схему распространения запрещенных веществ на территории области. Его "правой рукой" был 52-летний мужчина, помогавший координировать действия членов группы.

Также в состав группы входили двое поставщиков и четверо сбытчиков - женщина и трое мужчин в возрасте от 24 до 49 лет. Кроме того, один из мужчин не только продавал наркотики, но и использовал свою квартиру как притон.

Правоохранители с привлечением бойцов спецподразделения КОРД и батальона полиции особого назначения задержали организатора "на горячем": мужчина перевозил в своем авто очередную партию наркосодержащих таблеток для дальнейшей реализации.

В результате 13 санкционированных обысков следователи областного главка изъяли около 200 наркосодержащих таблеток, более двух килограммов каннабиса, таблетки ЛСД, амфетамин, деньги в национальной и иностранной валюте, банковские карты, фасовочные материалы.

Организатор группировки задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему и еще трем активным участникам уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После проведения экспертных исследований будет решаться вопрос сообщения о подозрении другим участникам группы по статьям 307, 309 и 317 Уголовного кодекса Украины.

По действующему законодательству наркоторговцам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в феврале на Житомирщине разоблачили наркодилеров, сбывавших психотропы через Telegram.