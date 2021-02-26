Во время пожара на ферме в Мукачево погибли 165 свиней

В Мукачево произошел пожар на свиноферме, в результате в огне погибли 165 животных.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"25 февраля в 23:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре, на ул. Пряшевская объездная в г. Мукачево. К месту происшествия были направлены пожарные 18-й и 19-й государственных пожарно-спасательных частей г. Мукачево. На момент прибытия выяснилось, что данное здание используется как свинокомплекс, а площадь пожара составляла около 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/municipal.Mukachevo

Отмечается, что в 00:26 26 февраля возгорание удалось локализовать, а ликвидировать - в 02:10.

В ГСЧС уточнили, что погибло 130 маленьких свиней и 35 свиноматок. Также огнем повреждено покрытие и деревянная обрешетка сооружения.

Причина возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

Фото: facebook.com/municipal.Mukachevo

Напомним, в сентябре прошлого года около Калуша горела огромная ферма на 30 тыс. свиней.