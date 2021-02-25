Тина Кароль показала, как прямо на ней создают платье

Тина Кароль, несмотря на карантин, находит себе занятия. У звезды постоянные съемки, фотосессии и новые мерчи. Звезда нередко интригует фанатов кадрами из гримерки, показывая новые неординарные образы.

В Инстаграм-сториз украинская исполнительница опубликовала кадры, показав, как над ней колдуют стилисты. Умелые руки профессионалов создали элегантный наряд с эффектным вырезом прямо на певице.

В кадре белокурая красавица появилась изначально в бело-желтом платье, которое еще только сшивали на ее стройной фигуре. Облегающий наряд отлично подчеркивает прекрасные формы Тины Кароль.

Чуть позже артистка показала уже полностью готовый образ, к которому добавили еще одну полосу фиолетовой ткани в зоне талии. Изменился и внешний вид Тины Кароль: певица собрала свои белокурые волосы в красивый пучок на макушке и сделала крутой макияж, подчеркнув глаза черной подводкой.

Напомним, Тина Кароль поделилась новыми очаровательными фотографиями. Украинская звезда приняла участие в дерзкой фотосессии, представ в кадре в очень интересном и неординарном наряде. Артистка похвасталась своей стройностью и пышным бюстом.