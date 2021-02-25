Шестерых рыбаков, оказавшихся на льдине, спасли в Днепре

В Днепре чрезвычайники спасли шестерых рыбаков, которые оказались на льдине, отколовшейся на реке вблизи Кайдакского моста. Происшествие произошло утром 25 февраля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"К месту происшествия направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения и спасатели четвёртой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и отделения государственного военизированного горноспасательного отряда", - говорится в сообщении.

По прибытии спасателей на место происшествия установлено, что на расстоянии 600 метров от берега на отколовшейся льдине находятся шесть рыбаков, которые не могут самостоятельно добраться до берега.

На двух резиновых лодках сотрудники ГСЧС добрались до рыбаков и доставили их к берегу. От медицинской помощи рыбаки отказались.

Как сообщалось, в течение первого месяца года на водных объектах Украины погибли более 50 человек. Спасатели призывают не выходить на хрупкий лед.