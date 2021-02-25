По всему Киеву превышен показатель загрязненности воздуха
Большинство районов обозначены "красным" - это значит, что воздух может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии.
По всему Киеву 25 февраля наблюдается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Согласно данным Saveecobot, наибольший индекс загрязнения - 184 - наблюдался на ул. Академика Вербицкого, что на левом берегу столицы.
Большинство районов столицы обозначены "красным". Этот уровень означает, что воздух может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.
"Оранжевый" может вызвать "дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей", - говорится на сайте.
Согласно данным сервиса IqAir, Киев сегодня занял 10 место по загрязненности среди мегаполисов различных стран.