По всему Киеву превышен показатель загрязненности воздуха

Большинство районов обозначены "красным" - это значит, что воздух может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии.

По всему Киеву 25 февраля наблюдается повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Согласно данным Saveecobot, наибольший индекс загрязнения - 184 - наблюдался на ул. Академика Вербицкого, что на левом берегу столицы.

Фото: Saveecobot

Большинство районов столицы обозначены "красным". Этот уровень означает, что воздух может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.

"Оранжевый" может вызвать "дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей", - говорится на сайте.

Согласно данным сервиса IqAir, Киев сегодня занял 10 место по загрязненности среди мегаполисов различных стран.

Фото: IqAir

Киев

Напомним, что в течение этой зимыпопадал в рейтинг самых загрязненных мегаполисов чуть ли не ежемесячно. В декабре столица Украины оказалась на 18 месте.