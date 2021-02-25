"Буковель" продолжит работу во время нового локдауна

Ивано-Франковская область минимум на две недели становится "красной зоной".

"Буковель" продолжит работу во время нового локдауна
Фото: karpaty.nezabarom.ua

Горнолыжный курорт "Буковель" продолжит работу во время нового локдауна. Трассы не закрываются, отели также будут работать.

Об этом сообщается на сайте курорта.

Кафе, бары и рестораны будут работать только на вынос или адресную доставку. Массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы отменены.

"Туристический комплекс «Буковель» системно придерживается всех карантинных норм и требований. На территории курорта сохраняется масочный режим, повсеместно находятся емкости с антисептиками. Мы тщательно убираем и кварцуем номера, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 26 февраля Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" из-за новой вспышки коронавирусной болезни, начавшейся, по оценкам Минздрава, именно в "Буковеле".

Усиленные карантинные ограничения в Прикарпатье будут действовать до 12 марта.

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