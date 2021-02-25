Ивано-Франковская область минимум на две недели становится "красной зоной".

Горнолыжный курорт "Буковель" продолжит работу во время нового локдауна. Трассы не закрываются, отели также будут работать.

Об этом сообщается на сайте курорта.

Кафе, бары и рестораны будут работать только на вынос или адресную доставку. Массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы отменены.

"Туристический комплекс «Буковель» системно придерживается всех карантинных норм и требований. На территории курорта сохраняется масочный режим, повсеместно находятся емкости с антисептиками. Мы тщательно убираем и кварцуем номера, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 26 февраля Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" из-за новой вспышки коронавирусной болезни, начавшейся, по оценкам Минздрава, именно в "Буковеле".

Усиленные карантинные ограничения в Прикарпатье будут действовать до 12 марта.