В Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусом
Преодолели болезнь 343 пациента, 18 человек умерли.
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 652 больных коронавирусом, умерли 18 человек, выздоровели 343 пациента.
Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (124), Днепровском (97) и в Деснянском (93) районах.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 126 пациентов.
С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 136 328 случаев коронавируса. Болезнь преодолели 92 841 житель. За период пандемии в столице зафиксировали 2 620 летальных случая от ковида.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 8 тыс. новых больных ковидом - больше всего с 15 января. Больше всего новых подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Сегодня в столице начался процесс вакцинации против COVID-19 препаратом Covishield - разработкой Oxford/AstraZeneca, изготовленной в Индии. Процесс вакцинации транслируется онлайн. Первым вакцинированным стал заведующий отделением интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко.