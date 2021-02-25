В Киеве за сутки еще 652 человека заболели коронавирусом

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 652 больных коронавирусом, умерли 18 человек, выздоровели 343 пациента.

Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (124), Днепровском (97) и в Деснянском (93) районах.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 126 пациентов.

С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 136 328 случаев коронавируса. Болезнь преодолели 92 841 житель. За период пандемии в столице зафиксировали 2 620 летальных случая от ковида.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 8 тыс. новых больных ковидом - больше всего с 15 января. Больше всего новых подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Сегодня в столице начался процесс вакцинации против COVID-19 препаратом Covishield - разработкой Oxford/AstraZeneca, изготовленной в Индии. Процесс вакцинации транслируется онлайн. Первым вакцинированным стал заведующий отделением интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко.