В Киеве сделали первую прививку против коронавируса

Первым вакцинировали завотделением Александровской больницы Алексея Куценко.

Сегодня, 25 февраля, в столице начался процесс вакцинации против COVID-19 препаратом Covishield - разработки Oxford/AstraZeneca, изготовленным в Индии.

Процесс вакцинации транслируется онлайн.

Первым вакцинированным стал заведующий отделением интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

"Ощущения обычные, никаких плохих ощущений не имею", - сказал Куценко после прививки.

Врач добавил, что не стоял вопрос, вакцинироваться ли ему, ведь он почти уже год занимается лечением ковидных больных. Рассказал, что каждый день видит человеческое горе, трагедии, поэтому выбора, вакцинироваться или нет, не было.

Куценко считает, что сбить шквал ковида можно только массовой вакцинацией.

В ноябре он сам болел коронавирусной болезнью, имеет иммунитет, но повторный тест на антитела показал, что они резко упали. Поэтому медик решил вакцинироваться.

Вакцинации ожидают другие врачи - все медики инфекционного отделения Александровской больницы и члены мобильных бригад.

Вакцинацию проводит мобильная бригада, которая прошла специальное обучение.

Второй прививку получила инфекционист Марта Добрянская - член мобильной бригады, которая будет вакцинировать других.

Она рассказала, что решение о прививке приняла без колебаний.

Врач говорит, что процедура ничем не отличается от обычной прививки от гриппа. Она добавила, что чувствует себя прекрасно, готова дальше идти работать.

Марта Добрянская

Валентина Леонидовна, медсестра мобильной бригады, которая будет вакцинировать других, - третья вакцинированная.

«Не колебалась, это единственный способ защитить себя от болезни", - отметила она.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19. В первый день в пяти областях было проведено 159 прививок первой дозой. Побочного действия не выявлено.

Как сообщалось, вчера первую прививку от коронавируса препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Перед прививкой ему измерили температуру и провели инструктаж.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Саму процедуру прививки выполняла медсестра мобильной бригады Наталья Метелица.

Напомним, 23 февраля в Украину доставили первый препарат для вакцинации от коронавируса. Это разработка англо-шведской компании AstraZeneca, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute. Этот препарат на территории Индии выпускается под торговым названием CoviShield. Препарат прибыл в количестве 500 тысяч доз, но это только первая поставка.

Киеву досталось 42,6 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую накануне доставили в Украину из Индии.

Вакцина AstraZeneca AZD1222 и CoviShield произведены по одинаковой технологии - это векторная вакцина на основе аденовируса ChAdOx1. Именно лицензию на производство вакцин по этой технологии получил Индийский институт сывороток от AstraZeneca.