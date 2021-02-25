За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от ковида

Вакцинация стартовала в пяти областях.

За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от ковида
Фото: Макс Требухов

24 февраля в Украине стартовала вакцинация против COVID-19. В первый день в пяти областях сделали 159 прививок против COVID-19 первой дозой. Побочного действия не выявлено.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

В частности, в Винницкой области сделано 10 прививок, Житомирской - 40, Киевской - 19, Черкасской - 80, Черниговской области - 10.

"По состоянию на 24 февраля не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации". - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера первую прививку от коронавируса препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Перед прививкой ему измерили температуру и провели инструктаж.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Саму процедуру прививки выполняла медсестра мобильной бригады Наталья Метелица.

Напомним, 23 февраля в Украину доставили первый препарат для вакцинации от коронавируса. Это разработка англо-шведской компании AstraZeneca, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute. Этот препарат на территории Индии выпускается под торговым названием CoviShield. Препарат прибыл в количестве 500 тысяч доз, но это только первая поставка.

Вакцина AstraZeneca AZD1222 и CoviShield произведены по одинаковой технологии - это векторная вакцина на основе аденовируса ChAdOx1. Именно лицензию на производство вакцин по этой технологии получил Индийский институт сывороток от AstraZeneca.

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