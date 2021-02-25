Елена Кравец отметила 18-й день рождения дочери

Елена Кравец 18 лет назад впервые стала мамой. На свет появилась прекрасная девочка, которую звезда студии «Квартал 95» назвала Машей. Малышка выросла в прекрасную самостоятельную молодую женщину, которая очень похожа на свою звездную мамочку.

Дочь Елены Кравец показала новые фото в день своего 18-летия

24 февраля 2021 года Маша Кравец отпраздновала 18-летие. В личном аккаунте в Инстаграм она опубликовала несколько праздничных фотографий, сделанных в одном из заведений украинской столицы.

Дочь Елены Кравец предстала на фото в коричневом свитере с объемными рукавами, держа в руках букет с нежными цветами. Волосы красавица убрала назад, оставив пару передних прядей обрамлять лицо. Маша не стала наносить сложный макияж, отдав предпочтение натуральности и естественности.

«18», - лаконично подписала публикацию девушка.

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Публикация от masha kravets (@ma_kravets)

Напомним, в Сети появились фото со свадьбы Елены Кравец, состоявшейся 18 лет назад.


Анастасия Березовская, Тудей

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