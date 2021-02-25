В Украине обнаружили более 8 тыс. новых больных ковидом - больше всего с 15 января

Больше всего новых подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

В Украине обнаружили более 8 тыс. новых больных ковидом - больше всего с 15 января
Фото: Київрада

В Украине за минувшие сутки провели 36 670 тестирований методом ПЦР и обнаружили 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый большой показатель с 15 января, когда было обнаружено 8 199 случаев ковида.

В частности, вчера заболели 483 ребенка и 301 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вчера госпитализированы 2 770 человек с коронавирусом, 2 306 пациентов выписаны из больниц. Выздоровели 3 889 человек, 135 пациентов умерли.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киев (652) и Винницкой (639) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 652 случая;

  • Винницкая область - 639 случаев;
  • Волынская область - 193 случая;
  • Днепропетровская область - 316 случаев;
  • Донецкая область - 218 случаев;
  • Житомирская область - 711 случаев;
  • Закарпатская область - 654 случая;
  • Запорожская область - 132 случая;
  • Ивано-Франковская область - 711 случаев;
  • Киевская область - 318 случаев;
  • Кировоградская область - 63 случая;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Львовская область - 432 случая;
  • Николаевская область - 194 случая;
  • Одесская область - 268 случаев;
  • Полтавская область - 210 случаев;
  • Ровенская область - 187 случаев;
  • Сумская область - 219 случаев;
  • Тернопольская область - 332 случая;
  • Харьковская область - 432 случая;
  • Херсонская область - 52 случая;
  • Хмельницкая область - 285 случаев;
  • Черкасская область - 160 случаев;
  • Черновицкая область - 561 случай;
  • Черниговская область - 161 случай.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине обнаружен 1 325 841 случай коронавируса. Выздоровели 1 159 311 человек, 25 596 человек от осложнений болезни умерли.

Напомним, вчера в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первой вакцину CoviShield получила Черкасская область.

Первую прививку сделали врачу-реаниматологу опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгению Горенко.

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