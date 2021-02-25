В Украине обнаружили более 8 тыс. новых больных ковидом - больше всего с 15 января
Больше всего новых подтвержденных случаев - в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
В Украине за минувшие сутки провели 36 670 тестирований методом ПЦР и обнаружили 8 147 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый большой показатель с 15 января, когда было обнаружено 8 199 случаев ковида.
В частности, вчера заболели 483 ребенка и 301 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Вчера госпитализированы 2 770 человек с коронавирусом, 2 306 пациентов выписаны из больниц. Выздоровели 3 889 человек, 135 пациентов умерли.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654), г. Киев (652) и Винницкой (639) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 652 случая;
- Винницкая область - 639 случаев;
- Волынская область - 193 случая;
- Днепропетровская область - 316 случаев;
- Донецкая область - 218 случаев;
- Житомирская область - 711 случаев;
- Закарпатская область - 654 случая;
- Запорожская область - 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 711 случаев;
- Киевская область - 318 случаев;
- Кировоградская область - 63 случая;
- Луганская область - 47 случаев;
- Львовская область - 432 случая;
- Николаевская область - 194 случая;
- Одесская область - 268 случаев;
- Полтавская область - 210 случаев;
- Ровенская область - 187 случаев;
- Сумская область - 219 случаев;
- Тернопольская область - 332 случая;
- Харьковская область - 432 случая;
- Херсонская область - 52 случая;
- Хмельницкая область - 285 случаев;
- Черкасская область - 160 случаев;
- Черновицкая область - 561 случай;
- Черниговская область - 161 случай.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине обнаружен 1 325 841 случай коронавируса. Выздоровели 1 159 311 человек, 25 596 человек от осложнений болезни умерли.
Напомним, вчера в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Первой вакцину CoviShield получила Черкасская область.
Первую прививку сделали врачу-реаниматологу опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгению Горенко.