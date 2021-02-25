Тина Кароль пообещала фанатам очередной скандал

Тина Кароль поделилась новыми очаровательными фотографиями. Украинская звезда приняла участие в дерзкой фотосессии, представ в кадре в очень интересном и неординарном наряде. Артистка похвасталась своей стройностью.

Тина Кароль показала фото из дерзкой фотосессии в очень неординарном наряде

Известная украинская исполнительница в личном аккаунте в Инстаграм поделилась с фанатами новыми фотоснимками. В кадре артистка позирует в элегантном черном комплекте. Длинная атласная юбка с высоким разрезом до бедра подчеркнула стройные ноги звезды и ее подтянутую кожу. Интересный топ, украшенный лентами с камнями, выставил напоказ пышный бюст певицы, узкую талию и плоский живот.

Белокурая красавица Тина Кароль позировала для фэшн-фотографа Ксении Каргиной.

Тина Кароль показала фото из дерзкой фотосессии в очень неординарном наряде

«Это - очередной скандал», - подписала публикацию певица.

Звезда приняла несколько эффектных поз возле барного стула, приведя в восторг своих подписчиков.

«Я хотела написать красивый комментарий, но у меня пропали все слова...», «Сильно красива», «Ну красота», «Богиня», «Ахбалдеть... нет слов !!!!», «Тушите», «Восхищаюсь Вами! Вы - пример женственности, силы, мудрости, нежности, любви», «Девушка вы что делаете с нами то???? Аааа? Скандал так скандал», - пишут воодушевленные комментарии юзеры.

Тина Кароль показала фото из дерзкой фотосессии в очень неординарном наряде

Напомним, Тина Кароль похвасталась своим повседневным маникюром.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Горбунов спел в дуэте с ПотапомЮрий Горбунов спел в дуэте с Потапом
Суд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в КиевеСуд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве
В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19
Оля Полякова показала, как полуголая развлекается в снегуОля Полякова показала, как полуголая развлекается в снегу
В Богородчанах развернули мобильный госпиталь для больных ковидомВ Богородчанах развернули мобильный госпиталь для больных ковидом
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль стала ведущей нового развлекательного шоуТина Кароль стала ведущей нового развлекательного шоу
Оля Полякова после скандала с Тиной Кароль обратилась к психотерапевтуОля Полякова после скандала с Тиной Кароль обратилась к психотерапевту
Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после скандала на шоу "Маска"Тина Кароль прокомментировала свое отношение к Оле Поляковой после скандала на шоу "Маска"
Тина Кароль выпустила неожиданный клип на песню СкандалТина Кароль выпустила неожиданный клип на песню Скандал
Тину Кароль обвинили в неправильной реакции на слова Оли ПоляковойТину Кароль обвинили в неправильной реакции на слова Оли Поляковой
Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о "плакальщице на похоронах"Тина Кароль ответила Оле Поляковой на ее оскорбление о "плакальщице на похоронах"
Тина Кароль рассказала о строительстве собственного дома в КарпатахТина Кароль рассказала о строительстве собственного дома в Карпатах
Оля Полякова публично извинилась перед Тиной Кароль за инцидент на шоу "Маска"Оля Полякова публично извинилась перед Тиной Кароль за инцидент на шоу "Маска"
Тина Кароль показала свой портрет, написанный масломТина Кароль показала свой портрет, написанный маслом
Тина Кароль показала свой дом под КиевомТина Кароль показала свой дом под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости