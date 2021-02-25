Тина Кароль пообещала фанатам очередной скандал

Тина Кароль поделилась новыми очаровательными фотографиями. Украинская звезда приняла участие в дерзкой фотосессии, представ в кадре в очень интересном и неординарном наряде. Артистка похвасталась своей стройностью.

Известная украинская исполнительница в личном аккаунте в Инстаграм поделилась с фанатами новыми фотоснимками. В кадре артистка позирует в элегантном черном комплекте. Длинная атласная юбка с высоким разрезом до бедра подчеркнула стройные ноги звезды и ее подтянутую кожу. Интересный топ, украшенный лентами с камнями, выставил напоказ пышный бюст певицы, узкую талию и плоский живот.

Белокурая красавица Тина Кароль позировала для фэшн-фотографа Ксении Каргиной.

«Это - очередной скандал», - подписала публикацию певица.

Звезда приняла несколько эффектных поз возле барного стула, приведя в восторг своих подписчиков.

«Я хотела написать красивый комментарий, но у меня пропали все слова...», «Сильно красива», «Ну красота», «Богиня», «Ахбалдеть... нет слов !!!!», «Тушите», «Восхищаюсь Вами! Вы - пример женственности, силы, мудрости, нежности, любви», «Девушка вы что делаете с нами то???? Аааа? Скандал так скандал», - пишут воодушевленные комментарии юзеры.

Напомним, Тина Кароль похвасталась своим повседневным маникюром.