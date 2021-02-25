Медицинская система на грани коллапса: в Закарпатской области вспышка COVID-19

Из семнадцати больниц области шесть заполнены почти на 100%.

В Закарпатской области фиксируется вспышка заболевания коронавирусом, треть больниц заполнены почти на 100%.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"У нас за вчерашний день 15 летальных (случаев среди людей с COVID-19 - ред.) ... По показателям ежедневной выявляемости мы дошли до пикового периода в ноябре ... У нас 17 больниц, из них шесть заполнены почти на 100%. Мы сравниваем себя с Ивано-Франковском, мы его зеркальное отражение. Мы имеем почти ту же ситуацию. Мы не успеваем добавлять койки", - сообщил он во время брифинга.

По словам Пшеничного, уже второй день на Закарпатье фиксируют более 200 госпитализаций среди людей, больных COVID-19. Больницы заполняются очень быстро.

По его словам, медицинская система области сейчас действует по экстерриториальному принципу - пациентов из районов с переполненными больницами доставляют в медучреждения в других населенных пунктах.

"Мы на грани ступора, коллапса медицинской системы", - сообщил чиновник.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно.