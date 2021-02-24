Вакцину получил врач-реаниматолог в Черкассах.

Фото: Анастасия Иванцив Первый привитый человек

В Украине сделали первую прививку от коронавируса. Препарат CoviShield укололи врачу-реаниматологу опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгению Горенко.

Перед прививкой ему измерили температуру и провели инструктаж, сообщает корреспондент LB.ua. Врач рассказал, что чувствует себя нормально, но немного волнуется из-за историчности момента.

"Если в общем - вакцинация является маркером цивилизованного общества. Нужны патроны на фронте? Нужна амуниция? Так же и в медицине. Лучше быть предупрежденным, чем потом лечить осложнения болезни", - отметил он.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Саму процедуру прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

После укола пациентов - обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы обезопасить себя от возможной реакции.

Сегодня область первой получила партию из 16 200 доз вакцины, которую 23 февраля доставили в Украину из Индии. Этого количества хватит на прививание 8 100 черкасских медиков.

Всего на Черкасщине для вакцинации от ковида прошли тренировки две мобильные бригады - одна для препарата CoviShield, вторая - для Pfizer/BioNTech.

Напомним, что вчера в Украину доставили первый препарат для вакцинации от коронавируса. Это разработка англо-шведской компании AstraZeneca, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute. Этот препарат на территории Индии выпускается под торговым названием CoviShield. Препарат прибыл в количестве 500 тысяч доз.

Вакцина AstraZeneca AZD1222 и CoviShield произведены по одинаковой технологии - это векторная вакцина на основе аденовируса ChAdOx1. Именно лицензию на производство вакцин по этой технологии получил Индийский институт сывороток от AstraZeneca.

"Нельзя сказать, что CoviShield - полный эквивалент AZD1222, ведь это можно проверить только путем сравнения двух вакцин в лаборатории. Поскольку Индийский институт сывороток является производителем 28 других переквалифицированных ВОЗ вакцин, он обладает технологиями для качественного воспроизведения вакцины от ковида по технологии от AstraZeneca. Но это другая вакцина, с другим названием, от другого производителя, просто у которой те же компоненты", - объясняет LB.ua врач и директор программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение" Виктория Тимошевская.