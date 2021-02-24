Правительственная комиссия назвала причины пожара в доме престарелых в Харькове

Причиной пожара в харьковском доме престарелых стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Сегодня, 24 февраля, в ходе заседания Кабинета министров он рассказал о результатах работы возглавляемой им правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара. Также министр обозначил дальнейшие действия со стороны государства, необходимые для предупреждения подобных ситуаций в будущем и реформирования системы предоставления социальных услуг в Украине.

"Правительственная комиссия установила, что к трагедии, унесшей жизни 15 человек, привело грубое и сознательное нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений", - подчеркнул Чернышов.

По словам министра, к трагедии привел комплекс причин и предпосылок. Здание было не приспособлено для проживания лиц пожилого возраста, заведение не был внесено в Реестр поставщиков социальных услуг. Кроме того, в заведении не было квалифицированного медицинского персонала.

За период действия правительственной комиссии параллельно проводились проверки подобных заведений по всей стране. Облгосадминистрации обнаружили 786 незарегистрированных негосударственных учреждений. 620 из них ОГА проверили.

В свою очередь Национальная полиция установила 1459 объектов повышенного риска, обнаружила 59 нелегальных заведений и установила 292 нарушения.

Специалисты ГСЧС проверили 1353 объекта, обнаружили 15 000 нарушений, 1378 человек привлечены к административной ответственности. Проверки ГСЧС продлятся до 30 апреля.

Чернышев также добавил, что задачей Комиссии было не только определение причины конкретного пожара, но и наработки плана действий, который не допустит таких трагедий в будущем.

В частности Минсоцполитики должно разработать законодательные изменения для:

обязательной регистрации в Реестре субъектов хозяйствования, предоставляющих социальные услуги;

лицензирования 6 социальных услуг;

введения деятельности социальной инспекции с правом предоставления предписаний;

перехода к финансированию социальных услуг по принципу «деньги ходят за получателем»;

совершенствования механизмов софинансирования социальных услуг из государственного и местного бюджетов;

разработать алгоритм прекращения деятельности субъектов хозяйствования, деятельность которых не соответствует Критериям;

подготовить изменения в постановления КМУ в части упрощения процедуры получения социальных услуг (минимизация количества документов).

Также глава комиссии сообщил, что лечение пострадавших при пожаре обеспечивается за счет Харьковского городского бюджета и за средства НСЗУ.

Харьковская мэрия будет финансировать захоронения погибших. Кроме того, их семьи и пострадавшие лица получат материальную помощь в размере 10 000 гривень. Соответствующее решение сессия Харьковского облсовета примет 4 марта.

Напомним, пожар произошел 21 января в жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, по улице Нижней Гиевской, 150, в Харькове. Всего в здании на момент пожара находилось 37 человек: 4 - персонал, 33 - пожилые люди. Трагедия унесла жизни 15 человек, погибших на месте пожара.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Владелицу дома и еще троих людей задержали. 22 января в Харькове было объявлено днем траура, 23 января - день траура на всеукраинском уровне.

Правительственная комиссия была создана в день трагедии. В ее состав вошли представители ГСЧС, МВД , Минсоцполитики, Минюста, МОЗ, Харьковской облгосадминистрации и других органов власти. Возглавил комиссию Чернышов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что трагический пожар в заведении для пожилых людей в Харькове должен стать толчком к реформированию всей системы таких учреждений.