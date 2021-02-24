Готовность вакцинироваться среди медиков пока не очень высока.

Киеву досталось 42,6 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую накануне доставили в Украину из Индии.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург на брифинге в среду.

"На сегодня в столице сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли обучение на национальном уровне. Во-вторых, подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСП города", - рассказала Гинзбург.

Чиновница признала, что готовность к вакцинации среди медиков (им будут делать прививки в первую очередь) не слишком высока, но она надеется, что процент желающих будет увеличиваться.

"Департамент здравоохранения верифицировал количество сотрудников, желающих вакцинироваться. Где-то 30-50% выразили желание. Эта вакцинация проводится впервые, и понятно, что есть настороженность. Но после того, как начнется вакцинация, я думаю, они изменят свою точку зрения", - сказала она.

Напомним, что 23 февраля в Украину доставили первую вакцину против коронавируса. Это разработка англо-шведской компании AstraZeneca, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин Serum Institute of India. Вакцина выпускается под торговым названием CoviShield.

Первая партии составляет 500 тысяч доз, доля Киева составляет 8,5%.

Первую прививку от коронавируса в Украине сделали в Черкассах.