В Гамбурге задержали крупнейшую в истории Европы партию кокаина

16 тонн наркотиков были спрятаны в банках с краской.

Немецкие таможенники во время проверки контейнеров из Парагвая нашли 16 тонн кокаина, который был расфасован в жестяных банках с краской. Это рекордная партия кокаина в истории Европы.

Об этом сообщило Федеральное таможенное управление Германии в среду.

Фото: zoll.de
Фото: zoll.de
Фото: zoll.de

Партию с кокаином нашли еще 12 февраля, но об этом ранее не сообщалось, чтобы не сорвать полицейскую операцию. Через неделю в порту бельгийского Антверпена обнаружили еще 7,2 тонны кокаина, а 24 февраля в Нидерландах по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 28-летнего жителя Влардингена.

23 тонны кокаина, изъятые в Гамбурге и Антверпене, оцениваются в несколько миллиардов евро.

Напомним, что в 2020 году в Польше задержали рекордную партию кокаина стоимостью €670 млн. Тогда 3,2 тонны наркотиков были спрятаны в замороженной мякоти ананасов из Эквадора.

В августе 2019 года в порту Гамбурга правоохранители изъяли крупнейшую на то время партию кокаина весом 4,5 тонны, которую оценили в один миллиард евро.

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