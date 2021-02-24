Поэт бит-поколения Лоуренс Ферлингетти умер в 101-летнем возрасте

Лоуренс Ферлингетти, один из основателей бит-движения, поэт и книгоиздатель, умер от заболевания легких в возрасте 101 года в своем доме в Сан-Франциско.

Об этом сообщила семья умершего, передает Голос Америки.

Уроженец штата Нью-Йорк, Ферлингетти переехал в Сан-Франциско, Калифорния, в 1950-х гг. Там он открыл книжный магазин "Огни большого города" (City Lights) и одноименное издательство. Благодаря его усилиям увидели свет книги ключевых авторов поколения битников Аллена Гинзберга, Джека Керуака, Уильяма С. Берроуза.

Ферлингетти - лауреат многих литературных премий и наград за вклад в искусство. В 2001 году власти Сан-Франциско официально назвали магазин-издательство "Огни большого города" историческим памятником за "основополагающую роль в литературном и культурном развитии" города.