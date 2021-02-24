В Киеве затопило горячей водой подземный переход на проспекте Победы

Коммунальщики заявили, что планировали заменить трубопровод в этом году.

В Киеве в среду, 24 февраля, затопило горячей водой подземный переход на проспекте Победы, 39 недалеко от станции метро "Шулявская", сообщило коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

Повреждение теплосети обнаружили около двух ночи.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и начала откачивать воду. Ремонтные работы будут продолжаться до ночи.

Предприятие сообщило, что поврежденный трубопровод ввели в эксплуатацию еще в 1979 году и его якобы планировали полностью заменить в этом году.

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Фото: Киев Оперативный

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua