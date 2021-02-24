В Киеве за сутки обнаружили 547 больных коронавирусом, выздоровели 195 пациентов

Госпитализировали 76 больных с коронавирусом, 6 человек умерли.

В Киеве за сутки обнаружили 547 больных коронавирусом, выздоровели 195 пациентов
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 547 больных коронавирусом, умерли 6 человек, выздоровели 195 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (102), Дарницком (99) и Днепровском (85) районах.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 76 пациентов.

С начала пандемии в Киеве подтвердили уже 135 676 случаев коронавируса. Болезнь побороли 92 498 жителей. За период пандемии в столице зафиксировали 2602 летальных случая от ковида.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки обнаружили 5850 новых случаев ковида, больше всего - в Винницкой области.

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