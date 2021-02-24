Прокуратура возобновила дело против Депардье за изнасилование

Актер находится под следствием.

Прокуратура возобновила дело против Депардье за изнасилование
Жерар Депардье
Фото: http://novostyar.com

Французская прокуратура 23 февраля заявила, что актер Жерар Депардье находится под следствием по обвинению в изнасиловании и сексуальном посягательстве в рамках восстановленного два года назад дела.

В прокуратуре отреагировали на сообщения в СМИ о предыдущих обвинениях, которые были выдвинуты актеру в декабре, передает Радио Свобода.

Местные СМИ сообщили, что 72-летний актер и обладатель самой высокой военной и гражданской награды Франции, Почетного легиона, был обвинен актрисой и танцовщицей в нападении на нее в своем доме в Париже в 2018 году. Дело в 2019 году закрыли, но потом снова восстановили. Власти заявили, что Депардье не находится под стражей.

Адвокат Депардье ранее заявлял, что актер "полностью отрицает любые изнасилования, сексуальные посягательства и преступления".

Как известно, Депардье имеет два гражданства - французское и роSSийское. В сентябре прошлого года роSSийские СМИ сообщали, что французский актер принял православие.

Он часто высказывал свое восхищение президентом страны-агрессора Владимиром Путиным и оправдывал оккупацию Россией украинских Крыма и Донбасса.

В 2015 году СБУ запретила Депардье въезд в Украину на пять лет.

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