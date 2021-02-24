В Киеве "заминировали" 10 ТРЦ и один отель

В Киеве правоохранители проводят проверку информации о минировании 10 торговых центров и одного отеля.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции, передает Укринформ.

"Есть такая информация. Профильные службы занимаются проверкой", - сообщили в полиции.

По данным СМИ , речь идет о сообщении о минировании ТРЦ "Лавина молл", "Дримтаун", "Артмолл", "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", "Гулливер" и отеля "Интерконтиненталь".

Напомним, массовые сообщения о заложенной взрывчатке правоохранители проверяли в день годовщины расстрелов на Майдане - 18 февраля. Речь шла о минировании не только в столице, но и в Ивано-Франковске и Львове. Ни одно из сообщений не подтвердилось.