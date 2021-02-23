В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19

Среди причин - промедление пациентов с обращением к врачам и увеличение количества "тяжелых" случаев болезни.

В Черновицкой области новый рекорд количества госпитализированных с COVID-19
Опорна по ковід 8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/Управління охорони здоров'я Львівської міської ради

В течение суток 23 февраля в больницы Черновицкой области госпитализировали 139 пациентов. Это самое большое количество с начала пандемии коронавируса.

Об этом рассказала заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает “Укринформ”.

"У нас растет количество ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 и подозрением. За минувшие сутки в наши госпитальные базы попали 139 человек. Это самое большое количество госпитализаций за сутки с начала пандемии коронавируса", - сказала Наталья Гусак.

Среди причин роста количества госпитализаций чиновница назвала промедления пациентов с обращением к врачам и увеличение количества "тяжелых" случаев болезни.

"Сейчас такой сезон, что люди думают, что их насморк и температура - это обычное явление для этого времени года, поэтому и не спешат обращаться к врачам. А уж когда обращаются, то у них диагностируют пневмонии, которые надо лечить в стационаре", - отметила Гусак.

Согласно данным информационной панели "COVID-19 Черновицкая область", по состоянию на 23 февраля реанимации 5 больниц области заполнены на 100%. Еще несколько больниц приближаются к полной загрузке коек.

По состоянию на 23 февраля в Черновицкой области зафиксировали 51 990 случаев инфицирования коронавирусом, из них 44052 пациента выздоровели, 971 человек умер. В Украине лабораторно подтвердили 1311844 случая COVID-19, из них за сутки - 4182.

18 лютого голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що у Чернівецькій області склалася "загрозлива ситуація" з поширенням коронавірусної хвороби.

20 февраля 2021 года в Ивано-Франковской области началось разворачивание мобильного госпиталя ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

22 февраля Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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