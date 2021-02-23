Ольга Сумская показала себя без макияжа

Ольга Сумская ответила на просьбу фанатов показать себя без макияжа и фильтров. Звезда похвасталась натуральной красотой, показав покраснения на коже и синяки под глазами.

Красные пятна и синяки под глазами: Ольга Сумская показала себя без макияжа

Никто из нас не идеален. И несмотря на то, что на экране телевизора или на фотографиях в Инстаграм мы видим таких «идеальных» звезд, на самом деле у каждого есть свои изъяны. У кого-то мешки и синяки под глазами, у кого-то некрасивая родинка или целлюлит. Да, у знаменитостей больше средств, чтобы бороться со всеми своими недостатками и неровностями.

В Инстаграм-сториз Ольга Сумская, которая не раз прибегала к различным косметическим процедурам, чтобы сохранить красоту и молодость, отреагировала на просьбу поклонников. Звезда записала видео, в котором предстала совершенно без макияжа, а также не стала прибегать к использованию фильтров на телефоне.

«Часто подписчики просят меня записывать сториз без фильтров, - отметила актриса. - Вот, я без макияжа и без фильтров, поэтому вы можете все рассмотреть. Конечно, с использованием фильтров выглядит лучше, зато какая есть».

Красные пятна и синяки под глазами: Ольга Сумская показала себя без макияжа

Ольга Сумская предстала в кадре в салатовом худи и черных штанах. Ее белые волосы падали на плечи, а на лице действительно не было ни грамма косметики. Поклонники смогли рассмотреть все неровности кожи звезды, покраснения, а также синяки и мешки под глазами.

Напомним, Ольга Сумская показала редкое фото из детства.


Анастасия Березовская, Тудей

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