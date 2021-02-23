С 26 февраля Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону

Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 00:00 часов 26 февраля 2021 года.

Внеочередное заседание комиссии состоялось 23 февраля, сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Также комиссия обязала Ивано-Франковскую ОГА организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям. При наличии у лица респираторных симптомов или повышенной температуры тела организовать направление таких лиц в учреждения здравоохранения области для проведения дифференциальной диагностики.

Главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручено проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

Также поручено рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости острой респираторной болезнью COVID-19, и обеспечения их кислородными точками.

Также комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры разработать изменения в постановления КМУ, после которых войдут в силу следующие ограничения:

до 26 февраля 2021 года принять меры по корректировке графиков движения регулярных и нерегулярных перевозок межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них;

запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 года в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

В то же время по обнародованным Минздравом 23 февраля данным в "красную" зону эпидопасности могли войти Черновицкая и Ивано-Франковская области. В еще семи областях показатели "оранжевой" зоны.

Так, в Ивано-Франковской области превышены следующие показатели: коэффициент выявления случаев (25,8% при допустимом 20%), уровень госпитализаций (121,4 на 100 тыс. населения при допустимом 60%), эпидпорог (197,8% при допустимом 100%).

В Черновицкой области превышен коэффициент выявления случаев (23,2% при допустимом 20%), уровень госпитализаций (78,4 на 100 тыс. населения при допустимом 60%).

В "оранжевую" зоны должны войти Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, где есть превышение по одному показателю.

На территории остальных регионов будет действовать "желтая" зона.

Как сообщалось, с 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину. На территории страны, по-прежнему будут действовать четыре уровня эпидопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

"Зеленый" будет устанавливаться при двух показателях. Первый - когда уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 областей не превышает 50% эпидпорога. Второй - когда коэффициент выявленных случаев коронавируса менее 5%.

"Желтый" является базовым уровнем для всей страны. Это те ограничения, которые были введены после январского локдауна и действуют сейчас, но с послаблениями. В частности, можно будет проводить массовые мероприятия, если на одного человека отводят 4 кв. метра площади (ранее - 5). Можно ходить в учебные заведения группами более 20 человек. Кафе, бары, рестораны смогут работать до 24 часов (сейчас - до 23 часов).

"Оранжевый" - нет дополнительных ограничений, но этот уровень как светофор сигнализирует о приближении региона к "красному" уровню. Вводить его будут, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение семи дней на 100 тыс. населения меньше 300;

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением на него за 7 дней на 100 тыс. населения более 60;

коэффициент выявленных случаев ПЦР или антигеном более 20%;

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "оранжевом" уровне местные органы могут вводить дополнительные ограничения.