Декана Летной академии Кропивницкого разоблачили во взяточничестве за допуск к полетам
Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $ 11,5 тысяч.
В Кропивницком уличили в коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, который за взятки обеспечивал курсантам допуск к полетам.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.
"По данным следствия, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал, несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого «допуска» для одного курсанта декан оценивал в $ 11,5 тыс.", - говорится в сообщении.
Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5000.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему со сдачей экзаменов в медицинских вузах Киева. По данным предварительного следствия, схему организовал бывший проректор одного из медуниверситетов. Прикрываясь знакомствами в Минздраве и в ГО "Центр тестирования", он обещал студентам-медикам обеспечить успешное прохождение лицензированных экзаменов "КРОК". Минимальная стоимость таких "образовательных услуг" составляла $ 3000.