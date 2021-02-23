Декана Летной академии Кропивницкого разоблачили во взяточничестве за допуск к полетам

Стоимость такого "допуска" для одного курсанта декан оценивал в $ 11,5 тысяч.

В Кропивницком уличили в коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета, который за взятки обеспечивал курсантам допуск к полетам.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности.

"По данным следствия, чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал, несмотря на успешность и высокий рейтинг будущих пилотов. Стоимость такого «допуска» для одного курсанта декан оценивал в $ 11,5 тыс.", - говорится в сообщении.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки - $5000.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.