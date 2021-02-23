Меган Маркл и Принц Гарри впервые появились на публике после новостей о беременности актрисы

Меган Маркл и Принц Гарри присоединились к мероприятию Stream On Spotify, чтобы рассказать о своем новом подкасте, который назван в честь их первенца, Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора. Супруги пригласили журналистов в свой дом в Лос-Анджелесе, откуда рассказали подробнее о новой инициативе.

Беременная герцогиня впервые появилась на публике после того, как вместе с принцем объявила о своей второй беременности в День всех влюбленных, 14 февраля 2021 года. Вскоре после этого Букингемский дворец сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские больше не вернутся к выполнению королевских обязанностей и перестанут патронировать те или иные организации и благотворительные фонды.

Готовясь к этому дню супруги сделали все, чтобы не остаться без работы. Именно поэтому они создали подкасты Archewell Audio, которые будут идти исключительно на Spotify.

А потому внук и невестка Елизаветы II приняли участие Stream On Spotify, чтобы рассказать о своей новой инициативе. Принц Гарри и Меган Маркл появились в кадре сидя на диване в своем доме в Санта-Барбаре. Бывшая американская актриса выглядела прекрасно, позируя в красивом белом платье с красочной аппликацией. Ее волосы заметно отросли и достигают уже талии.

Поклонники отметили, с какой нежностью звезда сериала «Форс-мажоры» смотрит на своего супруга, который ради нее пошел на то, что отказался от королевской жизни и привилегий.

Напомним, беременной восковой статуи Меган Маркл устроили фотосессию в парке дикой природы. Работники Музея мадам Тюссо в Австралии, показали красочные фото копии герцогини с кенгуру.