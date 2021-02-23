За сутки от осложнений ковида умерли 15 киевлян, выздоровели - 378

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 454 новых случая коронавируса.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, заболели 195 женщин в возрасте от 20 до 93 лет и 231 мужчина в возрасте от 18 до 84 лет, а также 8 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Госпитализировали за сутки 88 киевлян. От осложнений умерли 15 человек, выздоровели - 378.

За все время пандемии в Киеве заболели 135 129 человек. От осложнений заболевания скончались 2581 человек. 92 303 киевлянина преодолели болезнь.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (121), Святошинском (64) и в Деснянском (60) районах.

Фото: facebook.com/merkieva

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4 182 новых случая ковида, выздоровели 4351 человек.