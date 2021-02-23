В многоэтажке Черновицкой области взорвалась граната, пострадала жительница квартиры

В настоящее время злоумышленник задержан.

Фото: https://cv.npu.gov.ua/

В одной из квартир жилого дома в городе Новоднестровск Черновицкой области прогремел взрыв. По предварительной информации, речь идет о подрыве гранаты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

В результате инцидента телесные повреждения получила жительница квартиры. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

"Сегодня, 22 февраля, на спецлинию «102» поступило сообщение о взрыве в одной из квартир жилого дома в городе Новоднестровск ... Предварительно правоохранители установили, что у 56-летнего владельца квартиры гостил 47-летний местный житель. В процессе застолья между мужчинами возник спор, во время которой гость получил гранату, привел ее в действие и бросил на кухню, где находилась сожительница владельца. В результате взрыва 51-летняя женщина получила ранения, степень тяжести которых пока устанавливают врачи", - говорится в сообщении.

Фото: https://cv.npu.gov.ua/

В настоящее время злоумышленник задержан. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство.

Напомним, 12 февраля на детской площадке в Соломенском районе Киева мужчина подорвал себя гранатой.

20 февраля у подъезда одного из домов на улице Стрийской в Дрогобыче произошел взрыв, вследствие которого погибли двое местных жителей в возрасте 37 и 40 лет. Еще один человек получил травмы.

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