В Черновицкой области усилят карантин из-за ситуации с COVID-19

Новые ограничения будут действовать в течение не менее 2 недель начиная со вторника, 23 февраля.

В Черновицкой области усилят карантин из-за ситуации с COVID-19
Фото: pravda.com.ua

Черновицкая областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение усилить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА в Facebook.

Новые ограничения будут действовать в течение минимум 2 недель, начиная со вторника, 23 февраля.

Они предусматривают, в частности:

  • перевод образовательных учреждений на дистанционное обучение;
  • ограничение работы заведений общественного питания до 20:00.

По состоянию на 22 февраля в больницах Черновицкой области находится наибольшее число больных коронавирусом - 1113 человек. Коечный фонд области заполнен на 63%.

Ранее, 18 февраля, глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в Черновицкой области сложилась "угрожающая ситуация" с распространением коронавирусной болезни.

20 февраля 2021 года в Ивано-Франковской области началось разворачивание мобильного госпиталя ГСЧС на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больными COVID-19.

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак 21 февраля сообщила, что на прошлой неделе в больницах области зафиксировано наибольшее количество больных коронавирусом с начала пандемии.

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