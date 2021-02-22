Суд избрал меру пресечения ровенскому стоматологу, которая била детей

29-летней женщине избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Суд избрал меру пресечения ровенскому стоматологу, которая била детей
Фото: Макс Требухов

Городской суд удовлетворил ходатайство дознавателя Ровенского районного управления полиции и избрал 29-летней ровенскому стоматологу, подозреваемой в совершении уголовных проступков в отношении детей, меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

В соответствии с постановлением суда теперь она обязана являться по каждому требованию в суд или другой определенный орган государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом.

Напомним, 9 февраля Ровенская местная прокуратура сообщила об открытии по ст. 140 УК уголовного производства в отношении ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиком, повлекшего тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

В сообщении говорилось о том, что с соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Ровно. По словам женщины, 4 февраля в одной из стоматологических клиник Ровно врач должным образом не исполняла свои профессиональные обязанности, чем вызвала гнойное поражение ротовой полости ее шестилетней дочери.

18 февраля ровенскому стоматологу сообщено о подозрении по четырем фактам совершения противоправных действий в отношении детей.

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