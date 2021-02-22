Минздрав признал Буковель причиной новой волны ковида в Ивано-Франковской области

"Это дал Буковель и иностранные туристы. Далее начало расходиться через местное население".

Минздрав признал Буковель причиной новой волны ковида в Ивано-Франковской области
Фото: gorodok.rv.ua

Министерство здравоохранения считает, что новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с горнолыжного курорта "Буковель".

Об этом на форуме "Украина 30. Инфраструктура" сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы ожидали, что [новая волна] будет 5-10 февраля, но она началась чуть позже. По подсчетам господина Ляшко, нашего санитарного врача, это дал Буковель и иностранные туристы. И дальше начало расходиться через местное население", - сказал Тимошенко.

Он заверил, что власть сделала все возможное, чтобы взять вспышку под контроль, и выразил надежду на стабилизацию ситуации в ближайшее время.

"Койки нашли, техника есть, кислород есть - надеюсь, что мы собьем эту волну. Мы готовимся и в других областях также, потому что видим, что в Черновцах начинается подъем некоторый, в Закарпатской области", - сказал заместитель главы ОП.

Напомним, что из-за критической ситуации с ковидом в Ивано-Франковской области впервые с начала эпидемии пришлось разворачивать мобильный госпиталь. На дорогах региона установили блокпосты с полицией, Нацгвардией и медиками.

С 22 февраля в области ввели жесткие карантинные ограничения.

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