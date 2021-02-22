Оля Полякова показала, как обвалился потолок в ее квартире

Оля Полякова всю зиму жалуется на то, что в ее квартире протекает потолок, и вот сегодня случилась беда - потолок в одной из комнат полностью обвалился. На своей странице в Instagram разозленная артистка опубликовала видео, в котором показала, как теперь выглядит ее квартира. На момент обвала в квартире находились дети, но к счастью, никто не пострадал.

Полякова только на прошлой неделе добилась того, чтобы коммунальщики посбивали громадные сосульки с ее крыши, но глобальная проблема с крышей так и не была решена. Крыша в квартире Оли Поляковой протекает каждую зиму, и она никак не может добиться, чтобы с крыши вовремя убирали снег.

"Я просила ЖЭК убрать снег, всем было наплевать. В выходных текли потолки, а сегодня утром, когда мои дети собирались в школу, были в этой квартире, и это все начало падать...", - рассказала Полякова, показав, что сейчас происходит в квартире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее Оля Полякова показала, как развлекается в своем загороднем доме на выходных.