Юрий Горбунов спел в дуэте с Потапом

Юрий Горбунов впервые спел вместе с украинскими звездами, среди которых его друг и кум Потап, а также Олег Винник, Надежда Мейхер и Позитив. Исполненная Горбуновым песня "На щастя" стала главным саундтреком к фильму "Скажене весілля 3".

Юрий Горбунов спел в дуэте со своим кумом Потапом

Горбунов выступает главным продюсером и сценаристом данного фильма, премьера которого состоится в Украине уже 25 февраля. Авторы популярной комедии "Сумасшедшая свадьба 3" уже выпустили яркий клип на песню "На щастя", которая стала официальным саундтреком финальной части. Кроме известных звезд украинского шоу-бизнеса в видео засветились актеры-певцы цыганского театра "Романс".

По словам Юрия Горбунова, главная миссия финальной части "Скаженого весілля" в очередной раз доказать, что самое важное в жизни – это любовь, которая способна победить все.

По сюжету третьей части фильма, замуж выходит последняя незамужняя девушка в семье главных героев. Это будет финальная часть трилогии, отметил продюсер Горбунов.

Юрий Горбунов сыграет в фильме роль тамады на свадьбе. Среди известных актеров в "Скаженому весіллі 3" также появятся Леся Самаева, Александр Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Екатерина Файн, Вячеслав Хостикоев и другие украинские звезды.

Напомним, Олег Винник рассказал, чем отличается его роль в третьей части "Скаженого весілля" от двух предыдущих частей.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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