За сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев ковида, выздоровели 1 353 человека

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 443 человека, 53 пациента умерли, 1 353 человека - выздоровели. За сутки было проведено 20 183 тестирования, в частности, методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4 205.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 307 662 человека, выздоровели - 1 147 426 человек. От осложнений заболевания умерли 25 156 пациентов. Всего было проведено 6 714 484 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 169 случаев;

- 169 случаев; Винницкая область - 328 случаев;

Волынская область - 75 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 285 случаев;

Закарпатская область - 233 случая;

Запорожская область - 50 случаев;

Ивано-Франковская область - 515 случаев;

Киевская область - 166 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 279 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 124 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ровенская область - 36 случаев;

Сумская область - 60 случаев;

Тернопольская область - 129 случаев;

Харьковская область - 50 случаев;

Херсонская область - 24 случая;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 38 случаев;

Черновицкая область - 259 случаев;

Черниговская область - 27 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантинные ограничения "красного" уровня ввиду близкой к критической ситуации с коронавирусом. На автомобильных дорогах области установили 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19.

В Минздраве обещали, что вакцину от коронавируса в Украину доставят на этой неделе. Вакцина AstraZeneca, как министр здравоохранения Степанов заявил 12 февраля, "уже отгружалась" из Индии. Также Минздрав определил области, которые первыми получат вакцину.