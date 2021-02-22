За сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев ковида, выздоровели 1 353 человека
Госпитализированы за сутки 1 443 человека, 53 пациента умерли.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 1 443 человека, 53 пациента умерли, 1 353 человека - выздоровели. За сутки было проведено 20 183 тестирования, в частности, методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4 205.
За все время пандемии в Украине заболели - 1 307 662 человека, выздоровели - 1 147 426 человек. От осложнений заболевания умерли 25 156 пациентов. Всего было проведено 6 714 484 ПЦР-тестирования.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 169 случаев;
- Винницкая область - 328 случаев;
- Волынская область - 75 случаев;
- Днепропетровская область - 126 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 285 случаев;
- Закарпатская область - 233 случая;
- Запорожская область - 50 случаев;
- Ивано-Франковская область - 515 случаев;
- Киевская область - 166 случаев;
- Кировоградская область - 5 случаев;
- Луганская область - 12 случаев;
- Львовская область - 279 случаев;
- Николаевская область - 123 случая;
- Одесская область - 124 случая;
- Полтавская область - 75 случаев;
- Ровенская область - 36 случаев;
- Сумская область - 60 случаев;
- Тернопольская область - 129 случаев;
- Харьковская область - 50 случаев;
- Херсонская область - 24 случая;
- Хмельницкая область - 6 случаев;
- Черкасская область - 38 случаев;
- Черновицкая область - 259 случаев;
- Черниговская область - 27 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантинные ограничения "красного" уровня ввиду близкой к критической ситуации с коронавирусом. На автомобильных дорогах области установили 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19.
В Минздраве обещали, что вакцину от коронавируса в Украину доставят на этой неделе. Вакцина AstraZeneca, как министр здравоохранения Степанов заявил 12 февраля, "уже отгружалась" из Индии. Также Минздрав определил области, которые первыми получат вакцину.