За сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев ковида, выздоровели 1 353 человека

Госпитализированы за сутки 1 443 человека, 53 пациента умерли.

За сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев ковида, выздоровели 1 353 человека
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 1 443 человека, 53 пациента умерли, 1 353 человека - выздоровели. За сутки было проведено 20 183 тестирования, в частности, методом ПЦР - 13 513, методом ИФА - 2 465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4 205.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 307 662 человека, выздоровели - 1 147 426 человек. От осложнений заболевания умерли 25 156 пациентов. Всего было проведено 6 714 484 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 169 случаев;
  • Винницкая область - 328 случаев;
  • Волынская область - 75 случаев;
  • Днепропетровская область - 126 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 285 случаев;
  • Закарпатская область - 233 случая;
  • Запорожская область - 50 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 515 случаев;
  • Киевская область - 166 случаев;
  • Кировоградская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 12 случаев;
  • Львовская область - 279 случаев;
  • Николаевская область - 123 случая;
  • Одесская область - 124 случая;
  • Полтавская область - 75 случаев;
  • Ровенская область - 36 случаев;
  • Сумская область - 60 случаев;
  • Тернопольская область - 129 случаев;
  • Харьковская область - 50 случаев;
  • Херсонская область - 24 случая;
  • Хмельницкая область - 6 случаев;
  • Черкасская область - 38 случаев;
  • Черновицкая область - 259 случаев;
  • Черниговская область - 27 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела карантинные ограничения "красного" уровня ввиду близкой к критической ситуации с коронавирусом. На автомобильных дорогах области установили 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19.

В Минздраве обещали, что вакцину от коронавируса в Украину доставят на этой неделе. Вакцина AstraZeneca, как министр здравоохранения Степанов заявил 12 февраля, "уже отгружалась" из Индии. Также Минздрав определил области, которые первыми получат вакцину.

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