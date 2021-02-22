В Харькове драка в аптеке переросла в стрельбу, задержали 20 человек

Открыто два уголовных производства.

В Харькове в одной из аптек произошла драка со стрельбой. Правоохранители задержали 20 человек.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что вечером 21 февраля в одну из аптек на проспекте Александровском зашли несколько мужчин и приобрели два блистера медицинского препарата без рецепта врача. Затем они начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки.

"Через некоторое время около аптеки собрались около 30 граждан. Они пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки. В результате конфликта неизвестный осуществил несколько выстрелов и повредил автомобиль граждан", - говорится в сообщении.

Работники полиции задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее в феврале в Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял с балкона "по подозрительным лицам".

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