В Богородчанах развернули мобильный госпиталь для больных ковидом

120 больных готовы принять в палатках возле центральной больницы.

В поселке Богородчаны Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь из 30 палаток для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которой принадлежит госпиталь.

Госпиталь рассчитан на 120 пациентов. Он включает в себя приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Госпиталь развернули на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела жесткие карантинные ограничения ввиду близкой к критической ситуации с коронавирусом.

Заведениям общественного питания с 22 по 28 февраля запрещено принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны в этот период прекратить работу.

Также запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учеников 5-11 классов.

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