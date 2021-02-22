В Богородчанах развернули мобильный госпиталь для больных ковидом
120 больных готовы принять в палатках возле центральной больницы.
В поселке Богородчаны Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь из 30 палаток для лечения пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которой принадлежит госпиталь.
Госпиталь рассчитан на 120 пациентов. Он включает в себя приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.
Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.
Госпиталь развернули на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19.
Ивано-Франковская областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела жесткие карантинные ограничения ввиду близкой к критической ситуации с коронавирусом.
Заведениям общественного питания с 22 по 28 февраля запрещено принимать посетителей, можно работать только на вынос. Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны в этот период прекратить работу.
Также запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, а также очное обучение учеников 5-11 классов.