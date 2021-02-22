На Тернопольщине девять детей в детском саду пострадали из-за вспышки острой кишечной инфекции

Два ребенка находятся на стационарном лечении, семеро - лечатся амбулаторно.

На Тернопольщине девять детей в детском саду пострадали из-за вспышки острой кишечной инфекции
Архівне фото
Фото: Народна правда

В детском саду поселка Джурин Чертковского района в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 детей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"21 февраля в с.Джурин Чертковского района в детском саду лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у 9 детей (2014 - 2018 г.р.), из них 2 ребенка находятся на стационарном лечении и 7 детей лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении .

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

Всего в детском саду находилось 16 детей. Сейчас там продолжается комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Это уже вторая вспышка в области - 19 февраля в Тернополе в результате вспышки ротавирусной инфекции пострадали 11 детей.

Напомним, в марте прошлого года на Закарпатье 10 детей были госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция.

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