Группа "Алиби" вышла на сцену "Голоса країни" после пятилетнего перерыва

Сестры Анна и Алина Завальские из дуэта "Алиби" впервые за последние пять лет вышли на сцену вместе. Они приняли участие в "слепых прослушиваниях" на проекте "Голос країни", презентовав свой новый проект The Alibi Sisters. Артистки решили вернуться к музыкальной карьере, спев в самом известном вокальном проекте страны, который смотрят тысячи телезрителей.

Группа “Алиби“ вышла на сцену “Голоса країни“ после пятилетнего перерыва

Звездные судьи "Голоса країни" не узнали вокал сестер Завальских. Только Надя Дорофеева заявила, что голос ей очень знаком, и первой повернулась к артисткам в своем звездном кресле. За ней свои кресла развернули Олег Винник, Тина Кароль и Монатик.

Никто в зале не ожидал увидеть легендарных сестер на сцене. Им предложили остаться и принять участие на проекте, как это сделала Надежда Мейхер, но девушки отказались.

Анна и Алина Завальские отметили, что не хотят занимать место перспективных молодых артистов на шоу "Голос країни", и поэтому ушли с проекта, оставшись довольные своим выступлением.

За кулисами девушки рассказали о своих творческих планах и признались, что вернулись на сцену, чтобы возрождать давние традиции.

"Мы реанимировали нашу программу исключительно из хитов группы "Алиби"...У нас есть уже богатый опыт в джазовой музыке и других направлениях, и сейчас мы хотим воплотить нашу давнюю мечту. Люди не ожидают услышать нас в новом ампула, но это еще больше вдохновляет...", - рассказали сестры Завальские.

Напомним, в четвертом выпуске проекта "Голос країни" на сцену после длительного перерыва вышла Надежда Мейхер, которая попала в команду Тины Кароль.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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