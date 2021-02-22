Группа “Алиби“ вышла на сцену “Голоса країни“ после пятилетнего перерыва

Сестры Анна и Алина Завальские из дуэта "Алиби" впервые за последние пять лет вышли на сцену вместе. Они приняли участие в "слепых прослушиваниях" на проекте "Голос країни", презентовав свой новый проект The Alibi Sisters. Артистки решили вернуться к музыкальной карьере, спев в самом известном вокальном проекте страны, который смотрят тысячи телезрителей.

Звездные судьи "Голоса країни" не узнали вокал сестер Завальских. Только Надя Дорофеева заявила, что голос ей очень знаком, и первой повернулась к артисткам в своем звездном кресле. За ней свои кресла развернули Олег Винник, Тина Кароль и Монатик.

Никто в зале не ожидал увидеть легендарных сестер на сцене. Им предложили остаться и принять участие на проекте, как это сделала Надежда Мейхер, но девушки отказались.

Анна и Алина Завальские отметили, что не хотят занимать место перспективных молодых артистов на шоу "Голос країни", и поэтому ушли с проекта, оставшись довольные своим выступлением.

За кулисами девушки рассказали о своих творческих планах и признались, что вернулись на сцену, чтобы возрождать давние традиции.

"Мы реанимировали нашу программу исключительно из хитов группы "Алиби"...У нас есть уже богатый опыт в джазовой музыке и других направлениях, и сейчас мы хотим воплотить нашу давнюю мечту. Люди не ожидают услышать нас в новом ампула, но это еще больше вдохновляет...", - рассказали сестры Завальские.

Напомним, в четвертом выпуске проекта "Голос країни" на сцену после длительного перерыва вышла Надежда Мейхер, которая попала в команду Тины Кароль.