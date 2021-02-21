В Киеве парню оторвало ногу на строительной площадке

Следователи решают вопрос о правовой квалификации события.

В Киеве парню оторвало ногу на строительной площадке

В Шевченковском районе Киева в результате инцидента на строительной площадке пострадал 20-летний парень.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в полицию Киева поступило сообщение, что во время работ на строительной площадке мужчине оторвало ногу. На место происшествия сразу прибыли врачи и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера.

Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования.

Парня госпитализировали в больничное учреждение.

Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в декабре прошлого года в Днепре строительный кран упал на автобетономешалку, водитель погиб на месте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступленийИз Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений
Житель Черниговщины заявил об убийстве, потому что хотел, чтобы полицейские расчистили снег в его двореЖитель Черниговщины заявил об убийстве, потому что хотел, чтобы полицейские расчистили снег в его дворе
Суд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в КиевеСуд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве
В Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19В Черновицкой области заявили об "угрожающей ситуации" с COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 3 143 новых случая ковида, выздоровели - 6 189 человек
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве упал навес, под которым велась стихийная торговляВ Киеве упал навес, под которым велась стихийная торговля
В Киеве произошел пожар в общежитииВ Киеве произошел пожар в общежитии
Суд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в КиевеСуд арестовал водителя, который до смерти избил пешехода в Киеве
В Киеве обнаружили еще 544 больных коронавирусом, умерли 7 человекВ Киеве обнаружили еще 544 больных коронавирусом, умерли 7 человек
В Киеве перестали вывозить мусор: коммунальщики рассказали, в чем делоВ Киеве перестали вывозить мусор: коммунальщики рассказали, в чем дело
В Киеве в "Охматдет" госпитализировали 15-летнего парня, наглотавшегося таблетокВ Киеве в "Охматдет" госпитализировали 15-летнего парня, наглотавшегося таблеток
В Киеве и Львове "заминировали" элитные школыВ Киеве и Львове "заминировали" элитные школы
За сутки в Киеве обнаружили 513 новых случаев ковидаЗа сутки в Киеве обнаружили 513 новых случаев ковида
В Киеве врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать домаВ Киеве врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома
В Киеве проводят спецоперацию по задержанию группы наркоторговцевВ Киеве проводят спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев
Последние новости
Подгружаем последние новости