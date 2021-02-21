В Киеве парню оторвало ногу на строительной площадке
Следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
В Шевченковском районе Киева в результате инцидента на строительной площадке пострадал 20-летний парень.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня в полицию Киева поступило сообщение, что во время работ на строительной площадке мужчине оторвало ногу. На место происшествия сразу прибыли врачи и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что потерпевший работает оператором промышленного миксера.
Правоохранители опросили свидетелей, которые рассказали, что никто не видел, как нога пострадавшего попала внутрь спецоборудования.
Парня госпитализировали в больничное учреждение.
Сейчас следователи решают вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, в декабре прошлого года в Днепре строительный кран упал на автобетономешалку, водитель погиб на месте.