Суд установил наказание организаторам "поставок" украинских женщин в Объединенные Арабские Эмираты

За каждую девушку злоумышленники получали от $ 500 до 1000.

В Чернигове суд вынес приговор двум организаторам международного канала торговли людьми, который поставлял украинских женщин в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Криминальный бизнес организовали двое жителей Чернигова, которые по предварительному сговору подыскивали и вербовали на территории Черниговской области молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении, привлекая высокими доходами за работу в сфере оказания сексуальных услуг за рубежом.

"Кадровики" готовы были даже оплатить стоимость изготовления визы и перелета в эту страну. За каждую отправленную в ОАЭ девушку, злоумышленники получали от 500 до 1000 долларов США ", - говорится в сообщении.

Пограничники вместе с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области в столичном аэропорту помешали попытке отправки двух жительниц Черниговского района в ОАЭ .

В ходе досудебного расследования, которое длилось почти три года, правоохранители установили причастность всех фигурантов к фактам противоправной деятельности.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 149 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.