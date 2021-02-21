Оля Полякова показала, как полуголая развлекается в снегу

Оля Полякова проводит свои выходные в загороднем доме, где у нее все обустроено для комфортного отдыха. Артистка не раз говорила о том, что любит отдыхать в бане. На днях она опубликовала видео, на котором продемонстрировала всю свою силу духа. Полякова в купальнике пробежалась после горячей бани по снегу и буквально нырнула в сугроб.

Отваги Поляковой не занимать. Как настоящая украинская женщина, она и "коня на скаку" остановит, в чем не сомневается ни один ее поклонник. Артистка с такой радостью валялась в снегу, что складывается впечатление, что она действительно это делает не впервые.

Оля Полякова родилась зимой и очень любит это время года. Недавно она с детьми устроила в снегу зимние развлечения, и каталась с горки у дома на берегу замерзшего озера.

Недавно Полякова достроила пристройку к дому, где как-раз и любит отдыхать в холодное время с семьей и гостями. В застекленном помещении есть зона для отдыха с удобными диванами, уголок для застолья и роскошный камин, в котором артистка зимой жарит шашлыки или сосиски.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова терпит хамство своей старшей дочери Маши

из-за того, что сама часто подшучивает над своим чадом.