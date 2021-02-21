За сутки в Украине было зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса

Выздоровели 1 557 человек.

За субботу, 20 февраля, в Украине было зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Умерло 58 человек.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 445 человек, выписаны из больниц - 2 640, выздоровели - 1 557.

За сутки совершено 27 188 тестирований: методом ПЦР - 19 616, методом ИФА - 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2 875.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 200 случаев;

Винницкая область - 482 случая;

Волынская область - 96 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 92 случая;

Житомирская область - 365 случаев;

Закарпатская область - 281 случай;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 618 случаев;

Киевская область - 243 случая;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 243 случая;

Николаевская область - 147 случаев;

Одесская область - 133 случая;

Полтавская область - 49 случаев;

Ровенская область - 91 случай;

Сумская область - 134 случая;

Тернопольская область - 162 случая;

Харьковская область - 197 случаев;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 171 случай;

Черкасская область - 54 случая;

Черновицкая область - 320 случаев;

Черниговская область - 77 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 304 456 человек, выписаны - 1 146 073, летальных случаев - 25 103; проведено 6 700 971 ПЦР-тестирование.

Напомним, Министерство здравоохранения назвало области, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Это Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, а также город Киев.

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