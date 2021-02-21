За сутки в Украине было зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса
Выздоровели 1 557 человек.
За субботу, 20 февраля, в Украине было зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Умерло 58 человек.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 445 человек, выписаны из больниц - 2 640, выздоровели - 1 557.
За сутки совершено 27 188 тестирований: методом ПЦР - 19 616, методом ИФА - 4 697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2 875.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 200 случаев;
Винницкая область - 482 случая;
Волынская область - 96 случаев;
Днепропетровская область - 223 случая;
Донецкая область - 92 случая;
Житомирская область - 365 случаев;
Закарпатская область - 281 случай;
Запорожская область - 34 случая;
Ивано-Франковская область - 618 случаев;
Киевская область - 243 случая;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 20 случаев;
Львовская область - 243 случая;
Николаевская область - 147 случаев;
Одесская область - 133 случая;
Полтавская область - 49 случаев;
Ровенская область - 91 случай;
Сумская область - 134 случая;
Тернопольская область - 162 случая;
Харьковская область - 197 случаев;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 171 случай;
Черкасская область - 54 случая;
Черновицкая область - 320 случаев;
Черниговская область - 77 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 1 304 456 человек, выписаны - 1 146 073, летальных случаев - 25 103; проведено 6 700 971 ПЦР-тестирование.
Напомним, Министерство здравоохранения назвало области, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Это Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, а также город Киев.