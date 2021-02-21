От ковида умерло еще 6 киевлян
В столице обнаружили еще 200 случаев коронавируса.
В субботу, 20 февраля, в Киеве выявили 200 больных коронавирусом. Умерли 6 человек.
Об этом сообщили в Киевсовете.
Среди больных: 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, а также 6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет и 5 мальчиков от 1 до 10 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26).
В больницы столицы госпитализировали 73 пациента.
Выздоровел за минувшие сутки 21 человек.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 134 506. Коронавирус преодолели 91 803 жителя. За период пандемии в столице 2 573 летальных случая от вируса.
Напомним, за прошедшие сутки, 20 февраля, в Украине было зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса. Умерло 58 человек, госпитализированы 2 445 человек, выписаны из больниц - 2 640, выздоровели - 1 557.