От ковида умерло еще 6 киевлян

В столице обнаружили еще 200 случаев коронавируса.

В субботу, 20 февраля, в Киеве выявили 200 больных коронавирусом. Умерли 6 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Среди больных: 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет, а также 6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет и 5 мальчиков от 1 до 10 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (51), Подольском (30) и Деснянском (26).

В больницы столицы госпитализировали 73 пациента.

Выздоровел за минувшие сутки 21 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 134 506. Коронавирус преодолели 91 803 жителя. За период пандемии в столице 2 573 летальных случая от вируса.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 февраля, в Украине было зафиксировано 4 489 новых случаев коронавируса. Умерло 58 человек, госпитализированы 2 445 человек, выписаны из больниц - 2 640, выздоровели - 1 557.

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