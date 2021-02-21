В Киеве произошел пожар в общежитии

Пострадавших нет.

В Днепровском районе Киева огнеборцы гасили пожар в общежитии: эвакуировали 50 человек.

Об этом Главное управление ГСЧС в Киеве сообщило в соцсети Facebook.

"21 февраля в 3:27 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Космической, 8-Б, что в Днепровском районе столицы”, – говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание возникло в главной электрощитовой.

В 4:16 пожар был локализован и в 4:34 ликвидирован.

"В ходе ликвидации пожара спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, поскольку горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма жители смогли вернуться в здание", - добавили спасатели.

На место происшествия привлекалось 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 спасателей.

Жертв и пострадавших нет.

Причину пожара устанавливает следствие.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, на пожаре на Винниччине пострадали малолетние дети. 5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

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